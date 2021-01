Le Monde est un Village : Gaëlle Solal / Tao Ravao et Vincent Bucher sur Auvio

Gaëlle Solal / Tao Ravao et Vincent Bucher Rencontre avec la guitariste Gaëlle Solal, auteure du disque Tuhu. ‘Tuhu’ (petite flamme), c’est ainsi que l’on surnommait le compositeur Heitor Villa Lobos et cet enregistrement est un hommage à ce musicien que l’on enseigne aux quatre coins du monde. Gaëlle est passée par la France, le Brésil et c’est en Belgique qu’elle se sent bien pour l’instant. Explications en sa compagnie Avec Tao Ravao et Vincent Bucher l’on peut s’attendre à un métissage aussi musical que culturel. Les deux interprètes s’entendent comme larrons en foire et laissent éclater leurs instruments : la valiha malgache et l’harmonica universel. Ce disque intitulé Piment Bleu est aussi l’occasion de rendre hommage à de grandes figures de l’histoire africaine Présentation : Didier MELON