Le Monde est un Village : Mazaher / Vusa Mkhaya sur Auvio

Mazaher est une formation historique en Egypte. Fortement appréciée pour ses prestations durant la nuit ou lors de fêtes, le groupe est aussi applaudi pour ses percussions et ses voix mixtes. Le Zar, qui donne son titre au disque de Mazaher, est une forme de musique spirituelle destinée à libérer l'âme de contraintes de temps et d'espace. Expérimentons... Direction le Zimbabwe avec UManyanyatha, le troisième enregistrement de Vusa Mkhaya. Le musicien a reçu à son enfance le surnom de « garçon qui aime danser et chanter » et ce sont précisément des souvenirs de messages de son jeune âge qu'il souhaite partager avec nous. De la force, de l'espoir, de l'unité, par exemple. Présentation : Didier MELON