Le Monde est un Village : Trio Bara / A.G.A Trio sur Auvio

Trio Bara / A.G.A Trio Baba Sissoko, griot malien, est dans le coup et cela s’entend. Il signe compositions et paroles mais ce nouvel album Bolo Saba est aussi le travail d’un trio puisque le percussionniste Afra Moussawisade et le claviériste Jozef Dumoulin étoffent la réflexion de ce nouvel enregistrement de Bará, réalisé à Cologne et publié par Homerecords. Meeting de A.G.A Trio : un autre goût de voyage nous attend avec cette production réunissant le kaval turc, le doudou arménien et l’accordéon géorgien, des instruments souvent prisés dans les territoires que nous allons visiter à savoir le Caucasien et l’Anatolie. Le tout livré par un trio de passionnés rejoint ponctuellement par un guitariste. Présentation : Didier MELON