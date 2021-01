Le Monde est un Village : Concert Erik Truffaz sur Auvio

Concert Erik Truffaz Dans un contexte particulier, le festival Label Suisse s’est tenu à Lausanne en septembre dernier. Parmi la centaine d’artistes suisses qui s’y sont produits, le trompettiste Erik Truffaz et son quartet. Passé maître en métissage des genres, l’inlassable explorateur sonore a invité à ses côtés la chanteuse et multi-instrumentiste Andrina Bollinger. Un enregistrement tout récent et un moment rare donc, que nous savourons grâce à la Radio-Télévision Suisse. Présentation : Didier MELON