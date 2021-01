Le Monde est un Village : Carte Blanche Merryl Havard sur Auvio

La violoncelliste Merryl Havard, active notamment dans le Quatuor MP4 ainsi qu'au sein de Sitardust, a reçu carte blanche et nous partage ses univers multiples... On peut lui deviner une curiosité classique mais aussi l'attendre en terres de rencontre. Le temps, la maturité, la réflexion la placent en bonne position pour devenir une partenaire de création ou d'accompagnement de grand luxe. Certain que ses choix artistiques raviront vos tympans. Présentation : Didier MELON