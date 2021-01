Le Monde est un Village : Azmari / Les Mamans du Congo et Rrobin sur Auvio

Azmari / Les Mamans du Congo et Rrobin Inspiré tant par Mulatu Astatke que par Fela Kuti, le groupe bruxellois Azmari propose un voyage entre ethiogroove, dub, funk et sons orientaux. Après un premier enregistrement et des concerts à travers l’Europe, ils sont de retour avec l’album Samā'ī. Les neuf titres mélangent mélodies africaines et orientales, offrant une nouvelle interprétation de leur son ethiojazz. Nous en découvrons quelques extraits en compagnie des musiciens. Les Mamans du Congo et Rrobin ou une nouvelle façon de redécouvrir les berceuses du Congo Brazzaville. L’héritage moderne de liens si précieux réunissant mamans et enfants éclot ici avec des voix, des musiques électroniques ou du hip hop. Le résultat est astucieusement dosé et offre de nouvelles perspectives à des histoires ancestrales. Présentation : Didier MELON