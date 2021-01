Le Monde est un Village : Nesrine / Medicine Man Orchestra sur Auvio

La chanteuse et violoncelliste Nesrine Belmokh a travaillé avec un autre violoncelliste habitué du Monde est un Village, Matthieu Saglio, sur le projet `Alham'. Sur ce nouveau disque sobrement baptisé Nesrine, l'approche est toute autre. Nous le découvrons. Medicine Man Orchestra : Appellation mystérieuse pour cette association d'un griot béninois et d'un producteur français... Avec 4 autres partenaires, ils ont imaginé un disque et un projet étonnant, épatant. Avec un mixage en technique binaurale, vous voyagez aux pays des incantations, de l'électronique ou de la tradition largement contemporaine. Un disque surprise pour l'amateur de finesse qui sommeille en vous. Présentation : Didier MELON