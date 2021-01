Le Monde est un Village : Carte Blanche Las Hermanas Caronni sur Auvio

Chaque mercredi, vous retrouverez de nouvelles Cartes Blanches mettant en évidence, en lumière des Musiciens. En partageant leur discothèque, nous apprenons à les connaître, à les comprendre, à entrer dans leurs univers. La violoncelliste Merryl Havard sera notre invitée mercredi prochain et pour nous remettre en condition et en appétit, nous vous invitons ce soir à écouter la Carte Blanche de deux sœurs argentines aux talents certains et très complices. Laura (cello) et Gianna Caronni (clarinette) vous invitent dans leurs collections de disques.