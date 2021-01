Le Monde est un Village : Connexions sur Auvio

Ils sont représentants d’un style, d’une facette, d’une tradition musicale et pourtant, un jour, ils ont souhaité s’ouvrir, se confronter ou collaborer avec une autre entité possédant d’autres propriétés. Ce soir nous retrouverons des musiciens et musiciennes comme Baaba Maal, René Lacaille, Ray Lema mais aussi l’Espagne, la Finlande, le Congo, le Niger, le Liban, les Etats-Unis ouverts sur l’ Autre et ses richesses. Présentation : Didier MELON