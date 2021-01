Pour son projet Kind of Pink, le souffleur Philippe Laloy, épaulé par Manuel Baily à la guitare et Arne Van Dongen à la contrebasse, a proposé une relecture inédite et épurée de l'univers de Pink Floyd. Redécouverte de classiques comme Wish You Were Here ou The Wall dans une version LIVE captée à Huy par notre équipe au Couvent des Frères Mineurs en 2015. Présentation : Didier MELON