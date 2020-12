Le Monde est un Village : Concert Voxtra sur Auvio

Onze voix venues de Finlande, de Belgique, de Madagascar, de Sardaigne et d'Albanie : Voxtra a proposé un véritable voyage vocal au public du Festival d'Art de Huy 2015. Des mélodies traditionnelles issues de chaque culture, réunies dans un répertoire inédit de polyphonies à savourer comme un moment de paix et d'ouverture. Avec Raphaël De Cock, Anu Junnonen, Talike Gellé, Tenore de Monte Arvu et la Famille Gjini Présentation : Didier MELON