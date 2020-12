La Tunisie et Ghalia Benali étaient au programme du Festival d'Art de Huy 2011. Une soirée Carte Blanche généreuse et participative offerte à la chanteuse belgo-tunisienne, pour laquelle elle avait convié dans son salon musical plusieurs invités dont Anja Naucler, Moufadhel Adhoum, Tom Cohen, Emanuela Lodato et Vincent Noiret... Présentation : Didier MELON