Le Monde est un Village : Concert Carte Blanche à Anne Niepold sur Auvio

En août 2013, une sacrée accordéoniste recevait carte blanche au Festival d'Art de Huy. Anne Niepold en a largement profité pour décliner son instrument fétiche dans tous ses états : solo, tango, classique et musette. Avec, cerises sur le gâteau, des invités choisis avec minutie, pour leur talent et leur générosité. Outre ses projets solo et trio, Anne prépare un album en duo avec l'accordéoniste anglais Andy Cutting Présentation : Didier MELON