Le Monde est un Village : Concert Trio Massot-Florizoone-Horbaczewski sur Auvio

Le trio rassemblant le souffleur Michel Massot, l’accordéoniste Tuur Florizoone et la violoncelliste Marine Horbaczewski ont proposé leur musique inclassable et poétique au Festival d’Art de Huy 2014. Raffinement, climats jazzy, improvisations, mais aussi tout le naturel et la spontanéité que l’on connaît aux trois musiciens. Profitez de ces précieux moments enregistrés dans le cadre magique du Couvent des Frères Mineurs ! Présentation : Didier MELON