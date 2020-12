Le Monde est un Village : Concert Carte Blanche à Perry Rose (1/2) sur Auvio

Nous revenons sur une soirée mémorable du Festival d’Art de Huy : la carte blanche offerte en 2008 à Perry Rose. Le musicien aux racines irlandaises s’est fait plaisir et a ravi un public venu nombreux au Couvent des Frères Mineurs. Avec parmi les invités S-Tres, Trio Trad, Bai Kamara Jr, William Dunker, ce concert festif et généreux vous est servi sur notre plus beau plateau ce jeudi, avant d’en retrouver la seconde partie le 1er janvier ! Présentation : Didier MELON