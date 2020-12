Le Monde est un Village : Concert Duo Montanaro/Cavez sur Auvio

Tout simplement, Sophie Cavez à l'accordéon diatonique et Baltazar Montanaro au violon. Le Duo Montanaro/Cavez vous a déjà ensorcelé ? Retrouvez leur prestation lumineuse, sensible, troublante et généreuse, captée au Festival d’Art de Huy en 2012. Les deux musiciens déclinent leur collaboration au travers de divers projets, dont celui en quartet avec Sirus et deux musiciens suédois, et préparent un nouveau projet en trio avec une chanteuse, Juliette Minvielle... Présentation : Didier MELON