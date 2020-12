Le Monde est un Village : Concert Quilombo - Osvaldo Hernandez-Napoles sur Auvio

Les musiques et l’histoire bouleversante de l’Amérique latine sont au cœur du projet Quilombo d’Osvaldo Hernandéz-Napoles, qui les partage avec cœur et talent au travers de divers instruments traditionnels. Entouré d’Osman Martins, Patricia Van Cauwenberge, Serigne Thiam M’Baye, Yani Aït-Aoudia et Mamadou Drame, le musicien mexicain a présenté ce projet lors du Festival d’Art de Huy 2013. Osvaldo nous reviendra prochainement avec Patricia Van Cauwenberge et de nouveaux enregistrements du Celmaca Duo... Présentation : Didier MELON