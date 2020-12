Le Monde est un Village : Maarten Decombel / La Locura de Machuca sur Auvio

Maarten Decombel / La Locura de Machuca Le disque Spilar est épatant à nos oreilles : cinq musiciens, dont le très actif Maarten Decombel (souvenez-vous de MANdolinMAN), nous le proposent. Des chansons folk de nos contrées, des climats, une sensualité, des figures musicales tutélaires comme Brel, Willem Vermandere ou Wannes Van de Velde et des compositions colorées de nuances et de détails. Maarten Decombel nous rejoint pour en parler. La compilation La Locura de Machuca est aussi en diffusion ce mardi, avec des souvenirs colombiens populaires entre 1975 et 1980. Ici aussi c’est toute une ambiance qui vous est suggérée, colorée, chaleureuse, endiablée ou plus chaloupée… Présentation : Didier MELON