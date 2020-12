Le Monde est un Village : Nouveautés : Bantu / Elida Almeida sur Auvio

Animé par le chanteur Ade Bantu, ce collectif de douze âmes propose `Everybody get agenda'. Cet album dont la couleur musicale virevolte entre afrofunk, afrobeat et musique yoruba, a été réalisé à Cologne et à Lagos par des musiciens africains. `Gerasonobu' est déjà le quatrième disque de cette toute jeune interprète capverdienne Elida Almeida. 27 ans et beaucoup de choses à dire et à faire résonner, notamment avec la collaboration du producteur Hernani Almeida et du DJ kenyan Blinky Bill. Treize nouvelles chansons pour une `Nouvelle Génération'. Publicité Présentation : Didier MELON