Le Monde est un Village : Carte Blanche à Aurélie Giet sur Auvio

On peut croiser Aurélie Giet aux détours de sonorités de clarinette, de pas de danse ou bien sûr au Festival de Marsinne, dans le Condroz. Ne cherchez pas plus loin ce qui relie ces paramètres: c'est la musique folk, tout simplement. La France ou la Suède sont des terres musicales qui comptent à ses oreilles et pour ses jambes mais l'immersion dans sa discothèque pour une Carte Blanche du Monde est un Village ouvrira quelques autres pistes. Présentation : Didier MELON