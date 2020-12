Le Monde est un Village : Concert : Gianmaria Testa et Gabriele Mirabassi à Rudolstadt sur Auvio

En cette période où concerts et festivals se font rares, la radio allemande MDR propose un beau moment LIVE avec le regretté Gianmaria Testa. Le guitariste-chanteur et poète italien avait été enregistré en 2013 avec le clarinettiste Gabriele Mirabassi sur la scène du festival de Rudolstadt. Que c'est beau et intense la langue italienne mise en musique de cette façon ! Présentation : Didier MELON