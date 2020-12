Le Monde est un Village : Nouveautés Nakany Kanté / Natasa Mirkovic et Michel Godard sur Auvio

Artiste guinéenne, la jeune Nakany Kanté a trouvé à Barcelone un havre de paix et de création. C’est dans ce cadre qu’elle a imaginé ‘De Conakry à Barcelone’. Un album aux couleurs et aux sonorités très mandingues ou très collaboratives, car elle travaille bien sûr avec des musiciens espagnols. Une voix féminine et un souffleur réunis pour une création qui pourrait ressembler à un étrange partage amoureux de sensibilités, de spécificités, de générosités. L’amitié artistique réunissant ces deux interprètes est palpable de bout en bout du disque ‘Risplendenti Riversi’.