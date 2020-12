Le Monde est un Village : Wör / Susana Seivane sur Auvio

Wör / Susana Seivane Attention… carillons ! Autrefois, au Moyen-Âge, les carillons rythmaient les vies, racontaient la société. L’instrument était impressionnant, les villes possédant tours et carillonneurs étaient fières et riches. Avec l’album About Towers, le groupe Wör a entrepris des collectages de morceaux populaires au 18 ° siècle, les a réarrangés au départ de cuivres, violon, banjo, cornemuse, accordéon ou piano. Curieuses musiques et étranges curiosités. Pieterjan Van Kerckhoven et Fabio Di Meo sont en studio pour nous en dire plus. La cornemusière galicienne Susana Seivane a -comme beaucoup d’entre nous- passé beaucoup de temps sur son balcon ces derniers mois. Elle y a rassemblé des enfants et a laissé éclater son profond attachement à la culture, aux traditions et à la musique de sa région espagnole sur l’album Dende O Meu Balcon Présentation : Didier MELON