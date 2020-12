Le Monde est un Village : Carte Blanche Luc Mishalle sur Auvio

L’espace Carte Blanche du mercredi s’ouvre à un saxophoniste et directeur artistique qui aime provoquer des rencontres et des projets mettant clairement en évidence des cuivres. Au départ de la Belgique ou sur le sol africain, ses rapprochements ont créé enthousiasme et frénésie. Luc Mishalle a été une essentielle cheville ouvrière et artistique de l’association bruxelloise Met-X. Il nous parle des musiques et des artistes importants dans son riche et intense parcours Présentation : Didier MELON