Emily & the Simons / Dino Saluzzi Le trio folk anglo-belge Emily & the Simons a réalisé un premier album : Firelight. Autour de la violoniste Emily Bowden, également compositrice, on retrouve Simon Dumpelton à l’accordéon chromatique et le Belge Simon Laffineur à la guitare. C’est ce dernier qui nous rejoint pour nous faire découvrir l’univers vivant et inspiré de ce trio passionné de danse Le célèbre bandéoniste argentin Dino Saluzzi est de retour avec une nouvelle création : Albores. Nous nous souvenons de sa belle collaboration avec la vocaliste Anja Lechner, mais cette proposition est toute autre car il s’agit d’un disque solo. Un exercice difficile et impressionnant Présentation : Didier MELON