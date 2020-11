Le Monde est un Village : Wör sur Auvio

Attention… carillons ! Autrefois, au Moyen-Âge, les carillons rythmaient les vies, racontaient la société. L’instrument était impressionnant, les villes possédant tours et carillonneurs étaient fières et riches. Avec l’album About Towers, le groupe Wör a entrepris des collectages de morceaux populaires au 18 ° siècle, les a réarrangés au départ de cuivres, violon, banjo, cornemuse, accordéon ou piano. Curieuses musiques et étranges curiosités. Présentation : Didier MELON