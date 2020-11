Le Monde est un Village : Concert Cigdem Aslan sur Auvio

Direction l'Allemagne avec la prestation de la chanteuse et musicienne Cigdem Aslan. D'origine turque, la jeune femme vit à Londres et distille ses envies et projets sur disques et sur scène. Nous l'écoutons dans un enregistrement réalisé au Festival de Rudolstadt. Avec une musique et des arrangements très ouverts, elle ne s'adresse pas uniquement aux communautés turques et grecques mais bien à tous les amoureux du Rebetik ! Présentation : Didier MELON