Le Monde est un Village : Carte Blanche Lorcan Fahy sur Auvio

Violoniste et mandoliniste, Lorcan Fahy fait se rencontrer dans ses nombreux projets ses racines irlandaises, sa formation classique et une multitude d'influences qu'il n'a de cesse de rechercher autour de lui et qu’il transmet dans sa musique. On le connaît notamment avec Ekko Trio et Green Moon, il travaille aussi sur un duo banjo/violon basé sur la musique old-time ainsi que le Crom & Fahy 4tet. La Carte Blanche de Lorcan promet un moment de ravissement et de découverte Présentation : Didier MELON