Le Monde est un Village : Frankie Rose Duffy / The Rheingans Sisters sur Auvio

Le guitariste et chanteur aux origines irlandaises Frankie Rose Duffy fait partie de la scène musicale folk et jazz belge depuis de nombreuses années. Également compositeur, arrangeur et professeur, Frankie nous arrive avec un nouvel enregistrement très organique et personnel sous le bras sous le bras : An Cosan Agus Grasta. Rencontre ... Mine de rien, Anna et Rowan alias The Rheingans Sisters tracent un chemin original et pavé de marques d'intérêt voire de récompenses. Filles d'une violoniste et d'un luthier, elles nous proposent ici Receiver, un album composé de créations et de quelques traditionnels suédois, norvégien et français. Nous gagnerons à mieux les connaître et ce soir est un beau début. Présentation : Didier MELON