Le Monde est un Village : Naragonia / Yuliesky Gonzales sur Auvio

Silentski est le nom du 8e album de Naragonia, pour lequel le duo de Pascale Rubens et Toon Van Mierlo a pu compter sur la participation de leurs enfants, Charlotte et Mathijs, et de plusieurs musiciens et amis dont Maarten Decombel ou Philippe Laloy par exemple... Pascale et Toon nous rejoignent ce lundi pour nous le faire découvrir de l’intérieur L’album Cubanero du trompettiste à l’âme très latine Yuliesky Gonzales nous emmène à Cuba. Examinons de plus près le travail de ce musicien en première écoute dans Le Monde est un Village Présentation : Didier MELON