Le Monde est un Village : Nouveautés ; Sväng : ‘In Trad We Trust’ ; Kiko Dinucci : ‘Rastilho’ sur Auvio

Nouveautés Sväng : ‘In Trad We Trust’ – Depuis 2003, le quartet finlandais Sväng célèbre et réinvente l’harmonica, tant diatonique que chromatique. Véritables visionnaires du petit instrument, ils en démontrent une fois de plus les nombreuses capacités. Avec ‘In Trad We Trust’ c’est la musique traditionnelle finoise qui est explorée Kiko Dinucci : ‘Rastilho’ – Membre du trio brésilien Metá Metá et connu pour avoir travaillé avec Tom Zé ou Criolo, le musicien originaire de São Paulo se lance dans une aventure solo. Kiko Dinucci réalise un rêve en enregistrant un album dédié à la guitare, dont il joue de façon très rythmique, et teinté d’afro-samba Présentation : Didier MELON