Le Monde est un Village : Concert Première Esquisse: Sitardust + The Borderless Project sur Auvio

Concert Première Esquisse: Sitardust + The Borderless Project Le beau voyage proposé par Joachim Lacrosse entouré de 8 musiciens nous attend en première diffusion ! Autour du sitar de Joachim, les cordes de Merryl Havard, les cuivres de Grégoire Tirtiaux et Frédéric Becker, les percussions de Carlo Strazzante et Balakumar Paramalingam, les voix de Constanza Guzman et Amaury Massion et les sonorités du handpan de Gérard Spencer et The Borderless Project. Un concert enregistré en public au 140 pour Première Esquisse Présentation : Didier MELON