Le Monde est un Village : Carte Blanche Beverly Jo Scott sur Auvio

Entre Belgique et Etats-Unis, Beverly Jo Scott... ne choisit pas ! Ses deux patries font partie d’elle et la nourrissent au quotidien. Artiste au grand cœur, B.J. est née en Alabama, bercée par les sonorités du blues, du gospel, mais aussi de la country et du rock. C’est au travers de la musique qu’elle va sillonner l’Amérique avant de s’installer en Belgique. La chanteuse a préparé pour nous une sélection de titres importants pour elle. Elle nous en parle dans sa Carte Blanche Présentation : Didier MELON