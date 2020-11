Invitée : Elina Duni La chanteuse albanaise Elina Duni a profité d’un passage à Bruxelles pour venir nous parler son nouvel album, Lost Ships, réalisé en quartet. Outre des traditionnels d’Albanie et de Méditerranée, on y découvre des morceaux créés avec le jeune guitariste londonien, Rob Luft. 12 titres qui invitent à un voyage lumineux entre gravité et légèreté Présentation : Didier MELON