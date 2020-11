Le Monde est un Village : Nouveautés : Duo Coincidencia / Salah Ammo - Peter Gabis sur Auvio

Duo Coincidencia : `Vera Cruz Sones Y Flores' - Ce duo, composé de deux de guitaristes talentueux, Martha Eugenia Salado (Cuba-Mexique) et Carlos Muniz Diaz (Mexique), livre un premier album de neuf titres inspirés autour de la guitare acoustique Salah Ammo - Peter Gabis : `Assi - A Story of a Syrian River' - Le musicien et chanteur Salah Ammo a quitté sa Syrie natale en à cause de la guerre pour l'Europe et a rencontré à Vienne le percussionniste Peter Gabis. Ils ont enregistré ensemble un album évoquant la tragédie vécue par le peuple syrien mais aussi l'espoir que représente la musique