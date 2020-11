Le Monde est un Village : Nouveautés sur Auvio

When the waves de Terez Sliman Terez Sliman, compositrice palestinienne parmi les plus prisées, aime chanter l'espoir et la féminité... Elle le prouve une fois encore avec les neuf titres de ce nouveau disque enregistré à Oslo et à Nazareth. Chaque titre est l'occasion de questionner certains aspects de notre existence de façon acoustique ou électronique Trovaores de Antonio Placer Sextet L'Auditorium de la Scène Nationale de Grenoble a servi d'écrin pour l'enregistrement de disque du chanteur Antonio Placer. Il s'agit donc bien d'un disque LIVE réalisé en sextet avec, entre autres musiciens, le clarinettiste Gabriele Mirabassi Présentation: Didier MELON