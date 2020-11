Le Monde est un Village : Concert Première Esquisse: Laïla Amezian `In The Name Of' sur Auvio

L'édition 2020 Première Esquisse s'est tenue au 140 le 23 octobre et, malgré des circonstances sanitaires difficiles, artistes et public se sont retrouvés pour un moment intense de création et de plaisir. En première écoute dans Le Monde est un Village, nous découvrons `In The Name Of', tout nouveau projet de la chanteuse Laïla Amezian, peaufiné avec l'apport du poète Taha Adnan, du pianiste Fabian Fiorini et d'un ensemble instrumental à cordes. Une proposition délicate qui honore tant la beauté des mots que la subtilité des notes Présentation: Didier MELON