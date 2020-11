Le Monde est un Village : Carte Blanche Thierry Crommen sur Auvio

Reconnu internationalement, l’harmoniciste belge Thierry Crommen pratique aussi bien l'harmonica chromatique que diatonique. Influencé par Toots Thielmans et Jean-Jacques Milteau, cet instrumentiste brillant a mis son harmonica au service d'univers musicaux très variés dont celui de Jacques Stotzem ou de Jean-Pierre Froidebise, mais aussi de Michel Fugain, BJ Scott ou Pierre Rapsat, avant de se révéler en compositeur créatif et inspiré dans ses propres projets en trio ou en quartet. Il partage ses émotions musicales et nous invite dans sa discothèque Présentation: Didier MELON