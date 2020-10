Le Monde est un Village : Carte Blanche Tcha Limberger sur Auvio

Mi manouche, mi flamand…voilà notamment comment se définit Tcha. Multi-instrumentiste il est principalement connu pour ses talents de violoniste ou de guitariste. Il aime arpenter le monde avec différents projets comme Les Violons de Bruxelles par exemple. Il peut converser en une dizaine de langues, apprécier et jouer de très nombreuses musiques et genres musicaux. Ce touche à tout plus que curieux et habile nous adresse sa Carte Blanche, placée sous le signe d'une Diversité qu’il chérit