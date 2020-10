Le Monde est un Village : Las Lloronas sur Auvio

Las Llloronas est le projet artistique de trois jeunes femmes prénommées Amber, Marieke et Sura. Guitare, accordéon, ukulele, clarinette, et bien sûr la voix, portent leur nouveau travail vers nous. Ces derniers mois elles sont passées en studio et nous les retrouvons avec un tout nouveau disque baptisé Soaked. Nous le découvrons ce mardi en direct et en leur agréable et chantante compagnie ! Présentation : Didier MELON