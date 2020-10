Chantal Tombu Chantal Tombu publie avec la complicité graphique de Jean-Claude Mpo Lofenia le livre Sos Planète Congo aux Editions Weyrich Africa. Entre constats amers et notes d’espoir, notre invitée nous invitera avec des touches ludiques et moultes détails à conscientiser les réalités, avantages et trésors de la République Démocratique du Congo Présentation : Didier MELON