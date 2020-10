Le Monde est un Village : Szabadság / Michel Debrulle sur Auvio

Szabadság : ` Ellis Island ' - Curieux et utile duo, Szabadság se compose d'un mandoliniste patenté, Jefferson Louvat, et d'une violoniste passionnée, Ariane Cohen-Adad. Ils jouent et chantent ensemble depuis peu de temps mais ont déjà un répertoire étonnant à partager. Ariane et Jefferson sont nos invités ce soir pour évoquer leur dernier enregistrement baptisé Ellis Island. Michel Debrulle : le musicien sera lui aussi parmi nous ce lundi pour feuilleter les résultats discographiques de projets qu'il anime, alimente, supporte et défend, à savoir : Rêve d'Eléphant Orchestra, Amis Terriens et Silverrat Band. Présentation : Didier MELON