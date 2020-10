Le Monde est un Village : Nouveautés : John Santos Sextet / La Coixinera sur Auvio

John Santos Sextet : `Art Of The Descarga' - Avec ce dernier disque, l'éternellement jeune John Santos prouve qu'il reste un phare pour la musique afro-latine et l'un des interprètes incontournables du genre. Il a joué des percussions avec les plus grands, Paquito d`Rivera, Carlos Santana, Omar Sosa, ... Nous retrouvons sa fougue et son investissement infini dans ce disque publié par Smithsonian Folkways La Coixinera : `Tenim I Tindrem' - Originaire de Barcelone, ce sextet endiablé est une véritable machine à jouer et à danser. Le groupe chante aussi de tout son cœur. Art populaire, art vivant, art de la transmission, leur dernier disque est un beau témoignage de la vie Publicité Présentation : Didier MELON