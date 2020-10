Le Monde est un Village : Carte Blanche Fabian Fiorini sur Auvio

Fabian Fiorini est un nom qui tinte aux oreilles des musiciens et des ‘musicophiles’. Le pianiste-claviériste aime la rencontre des genres et des individus. Ses proximités culturelles l’élèvent et le ravissent. Ce mercredi, il nous parle dans sa Carte Blanche des musiciens, chanteurs ou chanteuses qui l’ont happé dans leurs filets. Et rassurez-vous, il aime ça ! Fabian Fiorini est un des collaborateurs de Laïla Amezian pour le nouveau projet ‘In The Name Of’ qui sera exposé lors de Première Esquisse le 23 octobre prochain Présentation : Didier MELON