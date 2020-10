Le Monde est un Village : 80 ans des Jeunesses Musicales : Julien Beurms sur Auvio

Les Jeunesses Musicales de la Fédération Wallonie-Bruxelles célèbrent ces jours-ci leur 80e anniversaire d'existence. Ce projet international, qui met en présence musiciens et élèves, est né en Belgique et peut légitimement être une fierté nationale. Pour évoquer ce riche passé, cet intense présent et un prometteur avenir, nous recevons son directeur Julien Beurms Présentation : Didier MELON