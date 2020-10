Le Monde est un Village : Nouveautés : Amira Medunjanin / Companhia Do Canto Popular sur Auvio

Amira Medunjanin : ‘For Him And Her’ – Après un bout de chemin avec Mostar Sevdah Reunion, la chanteuse entreprend avec ce nouvel album un voyage musical plus solitaire dans la musique Sevdah, appréciée en Bosnie-Herzegovine, en Croatie et dans les Balkans. Ses mélodies intenses et passionnées sont une des fiertés et des raretés de la culture balkanique Companhia Do Canto Popular : ‘Rebento’ – Cette joyeuse compagnie portugaise compte 9 membres impliqués dans la musique, la chanson et surtout dans la tradition depuis de belles années. Avec par exemple Artur Fernandes (Danças Ocultas) qui se met au service d’une musique profonde, sensée et variée, ce super-groupe portugais entretient un héritage extraordinaire Présentation : Didier MELON