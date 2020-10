Le Monde est un Village : Nouveautés sur Auvio

Nouveautés Antoine Boyer et Samuelito : Sonambulo – Le nouveau disque de ces deux jeunes musiciens français laisse éclater à foison leur amour abyssal pour la 6 cordes. Antoine et sa guitare manouche et Samuelito à la guitare flamenco proposent compositions originales, reprises et hommages à Django, au groupe Queen ou à Paco De Lucia par exemple Motus Laevus : Y – Très originale proposition pour ce trio italien. Avec cœur et intelligence, il mélange des éléments de langue ancienne comme le latin, des modes musicaux grecs ou turcs, des paroles en slovène, des sonorités acoustiques et électriques, des soupçons de traditions et de jazz. Découverte de ce groupe en mouvement Présentation : Didier MELON