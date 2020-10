Le Monde est un Village : Reportage : Visa for Music sur Auvio

Reportage : Visa for Music Rendez-vous important de la musique africaine et orientale au Maghreb, Visa for Music a lieu en novembre à Rabat, Maroc. Chaque année, artistes et professionnels s’y retrouvent pour de nombreux showcases et rencontres. Lors de la dernière édition en novembre 2019, Jean-Bernard Rauzer y a rencontré et enregistré The Grey Stars (Belgique-Maroc), The Tune (Corée), Samira Brahmia (Algérie) et Siti and the Band (Zanzibar). Interviews et extraits de concerts ce jeudi, et une belle occasion de partir à la rencontre de ces multiples cultures Présentation : Didier MELON