Le Monde est un Village : Carte Blanche Laila Amezian sur Auvio

Toujours en mouvement, Laïla ne finit pas de nous interpeller. Son futur et imminent projet In The Name Of..., basé sur des textes du poète Taha Adnan constituera une des pièces maîtresses de notre prochaine Première Esquisse du 23 octobre au 140 à Bruxelles. Avant de la retrouver aux commandes de ce projet avec le claviériste Fabian Fiorini, Le Monde est un Village vous invite à retrouver ses choix musicaux partagés lors de sa Carte Blanche Présentation : Didier MELON