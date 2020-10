Le Monde est un Village : Nouveautés : Tanxugueiras / Mahsa Vahdat sur Auvio

Tanxugueiras : Contrapunto – Féminité, passion, tradition et énergie conjuguées pour cet enregistrement originaire de Galice en Espagne. Le trio d’Olaia, Sabela et Aida développe avec conviction une approche innovante et au caractère bien trempé de l’association des voix et des percussions à main galiciennes. La force de la tradition développée par la jeune garde en quelque sorte Mahsa Vahdat : Enlighten the Night - Chanteuse iranienne en exil, Mahsa Vahdat a bénéficié du support d’un label norvégien pour développer son œuvre poétique et littéraire. Sur ce nouvel album, des poètes perses classiques comme Rumi ou Omar Khayyam sont associés en musique, ainsi que des auteurs contemporains. Un disque délicat et très cosmopolite car enregistré notamment à Oslo, Téhéran ou San Francisco Présentation : Didier MELON